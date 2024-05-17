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АПИ-НОРМ АПИФИТОСВЕЧИ РЕКТАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЕ суппозитории ректальные, №5 - Львов (374756) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
358,71
Экономия: -48,40 грн
310,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
311,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
331,99
Экономия: -42,02 грн
289,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
283,04 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
331,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
311,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
311,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
329,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
311,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (5)
417,30
Экономия: -101,30 грн
316,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
311,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
326,99
Экономия: -37,02 грн
289,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
311,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
416,99
Экономия: -127,02 грн
289,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
311,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
311,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
289,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
311,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
417,30
Экономия: -101,30 грн
316,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
311,60 грн