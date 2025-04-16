Бальзам Жабий камень (Balm Toad Stone)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,73
Экономия при брони: -1,82 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,96
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,43
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,62
Экономия при брони: -1,71 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
50,19
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,28
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,23
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,03
Экономия при брони: -3,11 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,17
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,93
Экономия при брони: -3,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,35
Экономия при брони: -2,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника