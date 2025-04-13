Бальзам Жабий камень (Balm Toad Stone)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 280 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,04
Экономия при брони: -3,12 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,39
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
47,82
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,10
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,22
Экономия при брони: -2,31 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника