Бальзам Жабий камень (Balm Toad Stone)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,00
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,53
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
44,36
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,69
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,60
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
51,17
Экономия при брони: -2,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,06
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,12
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,71
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,15
Экономия при брони: -2,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,98
Экономия при брони: -2,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,69
Экономия при брони: -2,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
50,02
Экономия при брони: -3,11 грн