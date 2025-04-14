Бальзам Жабий камень (Balm Toad Stone)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,76
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
50,15
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,21
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
50,44
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,19
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
50,05
Экономия при брони: -3,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
48,32
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника
49,63
Экономия при брони: -2,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл №1
Ботаника