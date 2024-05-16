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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ" 50 мл - Харьков (360860) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
49,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
45,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
40,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
40,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
32,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
40,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
47,34
Экономия: -8,28 грн
39,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
46,10
Экономия: -6,98 грн
39,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
39,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (3)
47,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
39,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
32,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
43,90
Экономия: -4,81 грн
39,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
37,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
31,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
44,44
Экономия: -5,21 грн
39,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
40,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
47,41
Экономия: -8,26 грн
39,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (2)
47,40 грн