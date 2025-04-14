Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,41
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,96
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,21
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,51
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,14
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,94
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,44
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,51
Экономия при брони: -7,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,77
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,07
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,07
Экономия при брони: -6,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,18
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,84
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,59
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,28
Экономия при брони: -11,81 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника