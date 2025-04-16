Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,57
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,74
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,83
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,40
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,19
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,73
Экономия при брони: -8,37 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,85
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,84
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,84
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,41
Экономия при брони: -9,11 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,13
Экономия при брони: -9,83 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,18
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,30
Экономия при брони: -6,22 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,24
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,69
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,57
Экономия при брони: -2,83 грн