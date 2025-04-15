Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,09
Экономия при брони: -7,18 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,94
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,97
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,67
Экономия при брони: -7,06 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,72
Экономия при брони: -4,83 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,22
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,57
Экономия при брони: -1,82 грн
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,30
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,40
Экономия при брони: -7,44 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,27
Экономия при брони: -2,52 грн
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника