Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,82
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,69
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,59
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,19
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,05
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,27
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,66
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,89
Экономия при брони: -2,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,56
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,10
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,92
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,70
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,00
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,69
Экономия при брони: -7,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,96
Экономия при брони: -3,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,33
Экономия при брони: -3,60 грн