Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,62
Экономия при брони: -1,89 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,58
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,27
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,46
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,43
Экономия при брони: -7,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,72
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,52
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,10
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,33
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,16
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника