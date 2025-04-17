Бальзам Жабий камень с сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,77
Экономия при брони: -3,01 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,84
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
55,34
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,59
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,55
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,59
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,76
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,58
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,13
Экономия при брони: -7,47 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,31
Экономия при брони: -8,49 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,94
Экономия при брони: -7,26 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
54,03
Экономия при брони: -12,68 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
52,58
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,98
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаника
53,54
Экономия при брони: -6,88 грн