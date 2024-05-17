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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО" 300 мл для нормальных волос - Львов (348683) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
60,00
Экономия: -4,80 грн
55,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -5,53 грн
62,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
68,11
Экономия: -5,64 грн
62,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
71,54
Экономия: -9,12 грн
62,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
74,62
Экономия: -11,85 грн
62,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
70,59
Экономия: -7,77 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (1)
64,18
Экономия: -7,60 грн
56,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
65,65
Экономия: -8,66 грн
56,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
66,18
Экономия: -3,78 грн
62,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
64,09
Экономия: -7,73 грн
56,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
68,22
Экономия: -5,27 грн
62,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
60,05
Экономия: -3,85 грн
56,20 грн