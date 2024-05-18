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АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) крем 50 мл - Запорожье (342088) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
276,28
Экономия: -47,56 грн
228,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
268,98
Экономия: -41,37 грн
227,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
253,57
Экономия: -24,70 грн
228,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
251,55
Экономия: -12,33 грн
239,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
246,48
Экономия: -16,12 грн
230,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
261,20
Экономия: -31,00 грн
230,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
242,49
Экономия: -31,89 грн
210,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
249,19
Экономия: -23,85 грн
225,34 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
208,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
266,51
Экономия: -35,87 грн
230,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
257,57
Экономия: -26,79 грн
230,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -25,37 грн
225,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
262,58
Экономия: -32,04 грн
230,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
246,63
Экономия: -18,21 грн
228,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
266,70
Экономия: -38,31 грн
228,39 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (2)
258,86
Экономия: -29,64 грн
229,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -63,37 грн
225,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
248,83
Экономия: -19,57 грн
229,26 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (4)
240,08
Экономия: -11,51 грн
228,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
247,19
Экономия: -23,22 грн
223,97 грн