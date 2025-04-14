Зубная щетка Орал-B кидс

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1526,47 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1520,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1526,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1531,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
6.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1534,97 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
7.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1525,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
Аптека оптовых цен
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1533,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Песочин, шоссе Полтавское, 151
11.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
1529,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 50 мин
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
1716,20 грн
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2KX типа 3710 №1
1716,20 грн
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 50 мин
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
1716,20 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 50 мин
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" для детей №1