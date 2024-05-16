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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДОЧКА" 4 г - Харьков (316954) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (2)
15,77
Экономия: -0,52 грн
15,25 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (3)
20,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
21,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Днепровская, 460-Б
Всего: упаковка (2)
15,70
Экономия: -0,47 грн
15,23 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (1)
17,49
Экономия: -2,17 грн
15,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
16,97
Экономия: -0,96 грн
16,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
17,93
Экономия: -0,97 грн
16,96 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
17,43
Экономия: -1,10 грн
16,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
18,65
Экономия: -1,86 грн
16,79 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (2)
17,90
Экономия: -0,57 грн
17,33 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
16,10
Экономия: -0,99 грн
15,11 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (3)
17,34
Экономия: -1,16 грн
16,18 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
15,80
Экономия: -0,74 грн
15,06 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
17,86
Экономия: -0,53 грн
17,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
18,20
Экономия: -1,00 грн
17,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65-В
Всего: упаковка (1)
12,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
17,81
Экономия: -1,84 грн
15,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
16,09
Экономия: -0,73 грн
15,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
15,82
Экономия: -0,46 грн
15,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
15,80
Экономия: -0,58 грн
15,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
16,12
Экономия: -0,95 грн
15,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (1)
18,36
Экономия: -0,94 грн
17,42 грн