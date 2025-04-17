Вода мицеллярная Др. Санте кукумбер
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,03
Экономия при брони: -8,66 грн
В городах рядом
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,90
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 42/1
111.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
73,50
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
152.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
120,75
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
189.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,72
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
195.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,63
Экономия при брони: -9,26 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
90,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
196.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
132,35
Экономия при брони: -6,98 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
89,50
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Вересневая, 24
204.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
132,98
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
207.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,67
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
210.6 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
212.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
121,30
Экономия при брони: -6,97 грн
Аптека копейка
Черновцы, ул. Школьная, 1
214.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
122,64
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
216.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
137,73
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
217.6 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,62
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека шар@
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 2
236.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,24
Экономия при брони: -8,87 грн