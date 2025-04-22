Вода мицеллярная Др. Санте кукумбер
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,67
Экономия при брони: -6,30 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
90,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,52
Экономия при брони: -9,15 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
89,50
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
9.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,08
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Вересневая, 24
10.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,62
Экономия при брони: -8,25 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
15.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,99
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
19.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,39
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,89
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
115.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,48
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
117.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,58
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
120.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,37
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
127.6 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,05
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
127.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,27
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
128.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,51
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
128.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,65
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
130.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,74
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
130.6 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,06
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
131.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
137,56
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
131.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,03
Экономия при брони: -7,66 грн