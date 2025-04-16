Вода мицеллярная Др. Санте кукумбер
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,99
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
138,15
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
132,58
Экономия при брони: -7,21 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,73
Экономия при брони: -9,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,86
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,31
Экономия при брони: -7,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
137,12
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,23
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,57
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,50
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,70
Экономия при брони: -8,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
139,11
Экономия при брони: -7,87 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,27
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
136,93
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
138,09
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,62
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,14
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,59
Экономия при брони: -5,22 грн