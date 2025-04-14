Вода мицеллярная Др. Санте кукумбер
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
138,26
Экономия при брони: -7,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,29
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
121,53
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
119,82
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
121,62
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
119,38
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
143.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,86
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
143.5 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,13
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
145.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,24
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
145.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
140,03
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
196.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
212.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,24
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
213.0 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
131,18
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
223.7 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
134,73
Экономия при брони: -9,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
225.8 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
226.9 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
133,94
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
227.1 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
130,31
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
227.4 км
ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ серии "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Эльфа ФФ
119,39
Экономия при брони: -5,06 грн