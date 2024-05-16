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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ И ЗОЛОТОЙ УС" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харьков (302492) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
62,99 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
95,50 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
26,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
82,59
Экономия: -7,54 грн
75,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
82,19
Экономия: -6,63 грн
75,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,31
Экономия: -16,45 грн
75,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -5,35 грн
75,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
88,88
Экономия: -10,43 грн
78,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
91,96 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
91,38
Экономия: -0,77 грн
90,61 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
100,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
91,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2
Всего: упаковка (1)
100,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Шевченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Хурсенко Вячеслава, 58
Всего: упаковка (1)
91,89 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
86,69
Экономия: -1,16 грн
85,53 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 40
Всего: упаковка (1)
86,46
Экономия: -0,63 грн
85,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
91,18
Экономия: -0,09 грн
91,09 грн