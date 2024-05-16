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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ТРОЙНАЯ СИЛА" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харьков (302490) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
95,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
82,19
Экономия: -5,51 грн
76,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
87,82
Экономия: -11,47 грн
76,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
90,71
Экономия: -0,42 грн
90,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
91,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
86,14
Экономия: -7,11 грн
79,03 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
119,20
Экономия: -28,95 грн
90,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
136,10
Экономия: -33,00 грн
103,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
171,80
Экономия: -41,67 грн
130,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
137,20
Экономия: -33,28 грн
103,92 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (2)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
90,80
Экономия: -0,41 грн
90,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (5)
92,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -0,18 грн
85,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
100,97
Экономия: -0,42 грн
100,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (1)
91,67
Экономия: -0,89 грн
90,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
85,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
92,05
Экономия: -0,66 грн
91,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
91,70
Экономия: -0,31 грн
91,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
99,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
101,22 грн