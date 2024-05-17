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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львов (302484) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (3)
99,43
Экономия: -0,08 грн
99,35 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
90,84
Экономия: -0,24 грн
90,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
79,73
Экономия: -0,08 грн
79,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
80,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
79,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (1)
91,61
Экономия: -0,84 грн
90,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 53
Всего: упаковка (1)
90,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
91,25
Экономия: -0,08 грн
91,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (1)
92,08
Экономия: -1,24 грн
90,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (1)
101,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (1)
91,95
Экономия: -1,44 грн
90,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
100,44
Экономия: -0,17 грн
100,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
86,26
Экономия: -0,22 грн
86,04 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Рождества, 18
Всего: упаковка (1)
86,60
Экономия: -1,03 грн
85,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
Всего: упаковка (1)
90,81
Экономия: -0,52 грн
90,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -0,57 грн
99,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
91,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
80,28
Экономия: -0,60 грн
79,68 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: упаковка (1)
85,57 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (2)
79,97
Экономия: -0,76 грн
79,21 грн