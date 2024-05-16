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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харьков (302484) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
82,59
Экономия: -4,81 грн
77,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,31
Экономия: -16,45 грн
75,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -5,35 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
80,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:15
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
80,12
Экономия: -0,31 грн
79,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
86,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
90,93 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
80,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (3)
91,06
Экономия: -0,66 грн
90,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
91,17
Экономия: -0,92 грн
90,25 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
86,33
Экономия: -0,92 грн
85,41 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (1)
86,72
Экономия: -0,11 грн
86,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
80,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
79,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Железнодорожная, 12
Всего: упаковка (1)
92,07
Экономия: -0,18 грн
91,89 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В
Всего: упаковка (1)
69,39
Экономия: -0,01 грн
69,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,47 грн