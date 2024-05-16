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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харьков (302482) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
85,02
Экономия: -9,27 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
90,41
Экономия: -14,42 грн
75,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (2)
92,31
Экономия: -16,45 грн
75,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -5,35 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
80,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
86,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
91,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
91,18 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -2,19 грн
70,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
85,44
Экономия: -0,14 грн
85,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
91,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Железнодорожная, 12
Всего: упаковка (1)
99,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -0,91 грн
91,08 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В
Всего: упаковка (1)
100,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
92,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
91,46
Экономия: -0,79 грн
90,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: упаковка (1)
91,85
Экономия: -1,32 грн
90,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 105
Всего: упаковка (1)
100,12
Экономия: -0,12 грн
100,00 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
99,69
Экономия: -0,05 грн
99,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Победы, 12
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -0,80 грн
91,00 грн