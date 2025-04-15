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Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Запорожье
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Доступно в 1 аптеках в Запорожье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
99,36
Экономия при брони:
-5,93 грн
93,43
грн
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В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Хорол, ул. Независимости, 74
255.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
91,94
Экономия при брони:
-6,37 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
311.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
98,61
Экономия при брони:
-5,18 грн
93,43
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
341.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
93,35
Экономия при брони:
-4,89 грн
88,46
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
358.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Европейская, 48
368.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
118,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
372.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
108,30
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Левитана, 101
373.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
103,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
373.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
382.8 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 16
658.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
107,60
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 30 мин
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
782.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
68,40
грн
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Челси плюс
Открыто
Закроется через 30 мин
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
160.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
842.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
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