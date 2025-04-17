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Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Винница
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Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
154.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
107,60
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
281.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
68,40
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
340.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
349.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
118,70
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
350.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
90,56
Экономия при брони:
-4,99 грн
85,57
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
351.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
108,30
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
355.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
355.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
103,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
364.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
364.8 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
97,64
Экономия при брони:
-4,21 грн
93,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
486.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
94,99
Экономия при брони:
-6,53 грн
88,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
519.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
96,97
Экономия при брони:
-3,54 грн
93,43
грн
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Любисток
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
328.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
Челси плюс
Открыто
Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
414.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
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