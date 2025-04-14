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Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Воск для депиляции лица Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Одесса
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Доступно в 4 аптеках в Одесса
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
108,30
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
9.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
103,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
14.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
20.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
105,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
371.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
100,12
Экономия при брони:
-6,69 грн
93,43
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
413.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
90,75
Экономия при брони:
-5,18 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
471.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
98,75
Экономия при брони:
-5,32 грн
93,43
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
494.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
107,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
576.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
94,22
Экономия при брони:
-5,76 грн
88,46
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
614.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
68,40
грн
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Челси плюс
Открыто
Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
395.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
Любисток
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
618.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" ванильный №12
Эльфа ФФ
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