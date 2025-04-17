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Воск для депиляции тела Карамель (Wax depilation body Caramel)
Воск для депиляции тела Карамель (Wax depilation body Caramel)
Винница
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Аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
193.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
95,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
281.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
84,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
318.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
118,63
Экономия при брони:
-4,20 грн
114,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
318.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
119,49
Экономия при брони:
-5,06 грн
114,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
319.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
119,52
Экономия при брони:
-5,09 грн
114,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
335.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
118,47
Экономия при брони:
-4,04 грн
114,43
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
350.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
132,90
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
350.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
111,51
Экономия при брони:
-6,14 грн
105,37
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
355.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
146,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
474.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
118,65
Экономия при брони:
-4,22 грн
114,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
474.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
126,17
Экономия при брони:
-6,77 грн
119,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
486.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
82,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
488.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
113,44
Экономия при брони:
-4,98 грн
108,46
грн
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Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
126.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
Селена-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
211.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" аргановый №12
Эльфа ФФ
Любисток
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
328.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 17:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
555.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
579.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
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