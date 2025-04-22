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Воск для депиляции тела Карамель (Wax depilation body Caramel)
Воск для депиляции тела Карамель (Wax depilation body Caramel)
Киев
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
95,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
126.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
119,88
Экономия при брони:
-5,45 грн
114,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
126.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
121,87
Экономия при брони:
-7,44 грн
114,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
128.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
119,60
Экономия при брони:
-5,17 грн
114,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
182.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
120,97
Экономия при брони:
-6,54 грн
114,43
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
209.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
109,47
Экономия при брони:
-4,10 грн
105,37
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
304.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
82,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
307.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
112,85
Экономия при брони:
-4,39 грн
108,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
310.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
121,91
Экономия при брони:
-7,48 грн
114,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
310.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
127,64
Экономия при брони:
-8,24 грн
119,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
369.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
84,50
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
443.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
132,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
450.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
145,90
грн
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Селена-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
25.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" аргановый №12
Эльфа ФФ
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 17:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
412.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
434.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Любисток
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
466.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
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