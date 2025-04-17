Воск для депиляции тела Карамель (Wax depilation body Caramel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
118,58
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
118,48
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
122,71
Экономия при брони: -8,28 грн
В городах рядом
Аптека
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Лубны, просп. Владимирский, 35
203.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
120,78
Экономия при брони: -6,35 грн
Аптека шар@
Хорол, ул. Независимости, 74
236.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
110,57
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Сумы, ул. Ильинская, 12
252.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека копейка
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
253.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
114,56
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
285.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
119,95
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека копейка
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
285.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
127,38
Экономия при брони: -7,98 грн
Волыньфарм
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
426.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
560.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Левитана, 101
567.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Селена-фарм
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128.6 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА серии "CARAMEL" аргановый №12
Эльфа ФФ
Ирфарм
Коростышев, ул. Шевченко, 40
204.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
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ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
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ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" клубничный полоска №16
Эльфа ФФ
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
542.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №12
Эльфа ФФ
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА серии "CARAMEL" ванильный полоска №16
Эльфа ФФ