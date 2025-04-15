Бальзам Арника и конский каштан Дежурная аптека Эколла
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,77
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,52
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
54,83
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
58,46
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
54,92
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
54,97
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,68
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,54
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
54,88
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,77
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,33
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,63
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,46
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,92
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,61
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,54
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,14
Экономия при брони: -3,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,25
Экономия при брони: -2,51 грн