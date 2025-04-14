Бальзам Арника и конский каштан Дежурная аптека Эколла
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,90
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,77
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,45
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,59
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,85
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,51
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,60
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,33
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,18
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,29
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,98
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,15
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,25
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
58,02
Экономия при брони: -2,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
55,96
Экономия при брони: -2,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
56,69
Экономия при брони: -3,95 грн