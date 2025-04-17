Бальзам Арника и конский каштан Дежурная аптека Эколла
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
59,22
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
52,84
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
52,56
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,68
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
42,89
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,95
Экономия при брони: -2,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
57,59
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г №1
МНПО Биокон
59,24
Экономия при брони: -3,62 грн