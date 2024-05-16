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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г - Харьков (181403) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
48,61
Экономия: -5,55 грн
43,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
45,67
Экономия: -5,72 грн
39,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
45,13
Экономия: -5,22 грн
39,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
36,24
Экономия: -1,63 грн
34,61 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
48,66
Экономия: -8,51 грн
40,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
47,32
Экономия: -7,17 грн
40,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
44,98
Экономия: -4,93 грн
40,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
40,45
Экономия: -3,65 грн
36,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
41,20
Экономия: -2,39 грн
38,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
46,39
Экономия: -5,43 грн
40,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
48,62
Экономия: -8,47 грн
40,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
44,46
Экономия: -4,34 грн
40,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
45,08
Экономия: -5,16 грн
39,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
46,90
Экономия: -6,72 грн
40,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
46,37
Экономия: -6,43 грн
39,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
46,17
Экономия: -3,83 грн
42,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
44,07
Экономия: -4,32 грн
39,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
47,77
Экономия: -7,54 грн
40,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
41,74
Экономия: -4,15 грн
37,59 грн