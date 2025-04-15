Бальзам для ног Экстракт пиявки
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Науки, 105
64.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
67.2 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
68.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
69.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Арсенича Николая, 14-А
69.7 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
72.1 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Калиновая, 14
73.6 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
94.0 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
99.4 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
117.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
125.9 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Кривой Рог, бульв. Вороного Николая, 7-Б
128.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 31 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
141.0 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
171.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
188.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
104,64
Экономия при брони: -5,14 грн