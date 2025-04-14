Бальзам для ног Экстракт пиявки
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
4.5 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
4.7 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека enter
Одесса, ул. Независимости, 8-Б
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
6.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
6.3 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, дорога Фонтанская, 19
6.4 км
БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм