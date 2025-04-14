Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,56
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,04
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,36
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,99
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,50
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
57,27
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,08
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,59
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,68
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,84
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,16
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,35
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,75
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
57,41
Экономия при брони: -3,78 грн