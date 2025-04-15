Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,20
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,10
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,71
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,92
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,34
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
59,40
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,93
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,61
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,13
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,03
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,54
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,87
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,63
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,06
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,48
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
57,40
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,71
Экономия при брони: -3,08 грн