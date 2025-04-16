Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,97
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,80
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,70
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,13
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,87
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,26
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,41
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,82
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,09
Экономия при брони: -2,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
57,59
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,25
Экономия при брони: -2,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон