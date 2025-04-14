Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,22
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,74
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,77
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,45
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,43
Экономия при брони: -3,40 грн