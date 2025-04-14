Киев
Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)

Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 273 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,22
Экономия при брони: -2,04 грн
53,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
50,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,74
Экономия при брони: -3,71 грн
53,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,57 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
46,37 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
46,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
46,77 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
52,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,77
Экономия при брони: -3,59 грн
53,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
52,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
46,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
52,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
51,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,45
Экономия при брони: -2,71 грн
52,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,43
Экономия при брони: -3,40 грн
53,03 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное