Бальзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,49
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,99
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,02
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,24
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,66
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,69
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,65
Экономия при брони: -1,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,87
Экономия при брони: -2,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,53
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,47
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,57
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,17
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон