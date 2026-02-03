Винница
Каолин обогащенный
Каолин обогащенный
Днепр
(адрес не указан)
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полонное, ул. Герасимчука Академика, 12-Б
120.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,43
Экономия при брони:
-1,84 грн
32,59
грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
139.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
41,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
150.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,01
Экономия при брони:
-1,57 грн
32,44
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 4
153.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,85
грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
182.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
187.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
193.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,98
Экономия при брони:
-1,86 грн
36,12
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
196.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
197.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,94
Экономия при брони:
-1,82 грн
36,12
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
198.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
199.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,68
Экономия при брони:
-1,56 грн
36,12
грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
199.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
54,00
Экономия при брони:
-11,82 грн
42,18
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
203.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
30,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
203.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
205.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
207.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
41,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Киевская, 7-Д
207.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
208.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
42,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
215.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
218.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
грн
