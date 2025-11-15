Киев
Каолин обогащенный
Каолин обогащенный
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,49
Экономия при брони:
-1,20 грн
32,29
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
4.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,00
Экономия при брони:
-1,26 грн
32,74
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 71-А
10.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
13.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
14.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/23-Н
20.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,02
Экономия при брони:
-2,44 грн
34,58
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,46
Экономия при брони:
-1,34 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
108.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,26
Экономия при брони:
-1,27 грн
31,99
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 18/1
115.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
132.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,01
Экономия при брони:
-1,89 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,10
Экономия при брони:
-1,96 грн
32,14
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
251.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,16
Экономия при брони:
-2,04 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
251.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,98
Экономия при брони:
-1,86 грн
36,12
грн
Забронировать
