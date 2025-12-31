Киев
Каолин обогащенный
Каолин обогащенный
Николаев
(адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,37
Экономия при брони:
-2,25 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,69
Экономия при брони:
-1,57 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 18/1
7.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Пивденное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,08
Экономия при брони:
-1,96 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,18
Экономия при брони:
-2,06 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
98.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
107.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,34
Экономия при брони:
-2,05 грн
32,29
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
107.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
112.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,01
Экономия при брони:
-1,27 грн
32,74
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 71-А
113.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,32
Экономия при брони:
-2,18 грн
32,14
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/23-Н
123.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
123.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,41
Экономия при брони:
-1,82 грн
32,59
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,34
Экономия при брони:
-2,22 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,85
Экономия при брони:
-1,73 грн
36,12
грн
Забронировать
