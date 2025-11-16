Киев
Каолин обогащенный
Львив
(адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львив
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,76
Экономия при брони:
-2,17 грн
32,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,16
Экономия при брони:
-2,03 грн
33,13
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,15
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,79
Экономия при брони:
-1,50 грн
32,29
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,28
Экономия при брони:
-2,16 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,04
Экономия при брони:
-2,31 грн
33,73
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,21
Экономия при брони:
-1,92 грн
33,29
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,12
Экономия при брони:
-2,28 грн
32,84
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,64
Экономия при брони:
-1,65 грн
31,99
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
115.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,51
Экономия при брони:
-2,39 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 7-Д
120.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Яремче, ул. Галицкая, 1-А
159.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,73
Экономия при брони:
-1,59 грн
31,14
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 4
203.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
207.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,74
Экономия при брони:
-2,30 грн
32,44
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
208.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,54
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
227.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,88
Экономия при брони:
-1,44 грн
32,44
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Герасимчука Академика, 12-Б
251.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,23
Экономия при брони:
-1,64 грн
32,59
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
457.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
