Доступно в 12 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,33
Экономия при брони:
-2,20 грн
33,13
грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Дон
31,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Дон
31,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 28
7.3 км
Дон
33,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.4 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Дон
33,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
Дон
37,09
Экономия при брони:
-2,36 грн
34,73
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Дон
33,00
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Дон
27,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.8 км
Дон
31,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Дон
33,00
грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
12.6 км
Дон
31,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Бровары, ул. Героев Украины, 5
19.9 км
Дон
31,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.5 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Дон
40,00
грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Борисполь, ул. Головатого, 20
31.3 км
Дон
40,00
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Дон
37,00
грн
