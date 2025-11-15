Киев
Каолин обогащенный
Каолин обогащенный
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Ахтырка, ул. Широкая, 2
102.1 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,86
Экономия при брони:
-1,74 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
188.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
190.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,48
Экономия при брони:
-1,19 грн
32,29
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
190.8 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,69
Экономия при брони:
-1,57 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,49
Экономия при брони:
-2,37 грн
36,12
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
196.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
196.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,84
Экономия при брони:
-1,85 грн
32,99
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
196.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,50
Экономия при брони:
-2,37 грн
34,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, ул. Соборная, 18-А
201.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,66
Экономия при брони:
-2,37 грн
32,29
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
202.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,19
Экономия при брони:
-2,05 грн
32,14
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, просп. Свободы, 57
202.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,89
Экономия при брони:
-2,04 грн
30,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
202.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,44
Экономия при брони:
-2,30 грн
32,14
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,48
Экономия при брони:
-1,73 грн
30,75
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
227.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,23
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
228.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
Показать еще
