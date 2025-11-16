Киев
О товаре
Цены
Каолин обогащенный
Каолин обогащенный
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,69
Экономия при брони:
-1,57 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,48
Экономия при брони:
-1,19 грн
32,29
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,49
Экономия при брони:
-2,37 грн
36,12
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,44
Экономия при брони:
-2,30 грн
32,14
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 57
26.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,89
Экономия при брони:
-2,04 грн
30,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
26.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,19
Экономия при брони:
-2,05 грн
32,14
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
26.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,66
Экономия при брони:
-2,37 грн
32,29
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
32.3 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,84
Экономия при брони:
-1,85 грн
32,99
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,54
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,50
Экономия при брони:
-2,37 грн
34,13
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,25
Экономия при брони:
-1,41 грн
32,84
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,78
Экономия при брони:
-1,94 грн
32,84
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ ("БЕЛАЯ ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню