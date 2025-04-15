Бальзам пихта и сабельник Дежурная аптека Эколла
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,11
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
48,35
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,83
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,77
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,86
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,57
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,90
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,48
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,81
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,10
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,33
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,58
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,46
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,61
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,48
Экономия при брони: -3,65 грн